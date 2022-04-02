Одіозний народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вчергове осоромився у Раді. Цього разу він переплутав яку руку й куди покласти під час виконання гімну України.
На цей момент звернув увагу політолог Денис Рибачок у Facebook.
Під час виконання гімну належить тримати руку на серці. Тищенко ж натомість поклав ліву руку до правої половини грудей.
"Хоч десь стабільність", - пожартував політолог, натякнувши на здатність нардепа потрапляти у курйозні ситуації.
Як повідомляв УНІАН, Тищенко втік від війни на Закарпатті, де прикидався біженцем.
Зокрема, джерела повідомили нам, що нардеп періодично з'являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино". Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди, немов він біженець.
Після розголосу цієї інформації нардеп повернувся в Київ.