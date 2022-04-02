Нардеп вперше за довгий час з'явився на робочому місці та набрався сорому.

Одіозний народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вчергове осоромився у Раді. Цього разу він переплутав яку руку й куди покласти під час виконання гімну України.

На цей момент звернув увагу політолог Денис Рибачок у Facebook.

Під час виконання гімну належить тримати руку на серці. Тищенко ж натомість поклав ліву руку до правої половини грудей.

"Хоч десь стабільність", - пожартував політолог, натякнувши на здатність нардепа потрапляти у курйозні ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Тищенко втік від війни на Закарпатті, де прикидався біженцем.

Зокрема, джерела повідомили нам, що нардеп періодично з'являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино". Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди, немов він біженець.

Після розголосу цієї інформації нардеп повернувся в Київ.

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