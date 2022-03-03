Він вимагає собі безкоштовні обіди в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

Збройні Сили України ось уже тиждень відбиваються від російських окупантів. Наш доблесний президент Володимир Зеленський і його команда керують боротьбою з агресором, підтримують власний народ і залишаються на робочих місцях у Києві. Але не всі представники влади настільки ж чесно виконують свої обов'язки. Народний депутат Микола Тищенко вирішив втекти від війни на Закарпаття і прикинутися біженцем.

Джерела УНІАН повідомили, що нардеп періодично з'являється в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино". Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромиться вимагати для себе безкоштовні обіди, немов він біженець. Дивно, що одіозний депутат і любитель настільки ж гучних, наскільки порожніх заяв не додумався послатися на свій мандат в спробах заощадити гроші на їжі.

У ролику нижче є доказ втечі Тищенка. На відео показується, як нардеп сидить у кафе на Закарпатті. Щоб приховати свою особу, депутат надів кепку, але його все одно розпізнали.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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