За словами поліцейського, який виїжджав на місце події, чоловікові пощастило, і куля не зачепила головну артерію.

В американському місті Плейно, штат Техас, собака випадково прострелив з пістолета стегно своєму господареві.

Про це повідомляє GRM Daily, посилаючись на сторінку місцевого відділення поліції у Facebook.

"Уявіть, що у вас заправлений за пояс пістолет. Ви підбираєте собаку, і її лапа застряє на курці і стріляє. Куля потрапляє вам в стегно. Так ось, це сталося тут, в Плейно", - йдеться в повідомленні.

За словами поліцейського, який виїжджав на місце події, чоловікові пощастило, і куля не зачепила головну артерію.

«На щастя, це був наскрізний постріл, який не зачепив головну артерію. Чоловік самостійно дістався до лікарні, з ним все гаразд», - зазначив коп.

Читайте такожМексиканець послав свого пса до магазину за чіпсами: що з цього вийшло

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН