Український винахідник відійшов у вічність після довгої та важкої недуги.

У США після важкої і тривалої хвороби на 93-му році життя помер Любомир Романків – український винахідник, автор майже 70 патентів і двох десятків відкриттів, меценат, громадський діяч, лідер національної скаутської організації "Пласт". Про це у Facebook повідомили рідні Романківа.

Голос Америки нагадує, що майбутній український винахідник народився 17 квітня 1931 року в Жовкві Львівської області. Під час Другої світової війни разом із родиною виїхав до США, де став провідним науковцем компанії IBM, ім’я якого внесено до національної зали винахідників США.

Майже 40 років тому Романків розробив революційну технологію, чим започаткував еру персональних комп'ютерів. Він винайшов тонкоплівні магнітні головки для запису інформації, що зробило можливим появу жорстких дисків та персональних комп'ютерів. ​Так, технологію Романківа для збору свого першого комп'ютера використали в Apple.

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Портрет Любомира Романківа розміщений у Залі національної слави США поруч із портретом Стіва Джобса.

Романків розповідав, що тоді ніхто не здогадувався, яким революційним буде його винахід.

"Apple була започаткована у той спосіб, що Стів Возняк купив у нас ці диски і у своєму гаражі збудував перший комп'ютер, персональний комп'ютер. Тоді цим зацікавився Джобс, який насправді технологію не дуже знав. Але він був добрим продавцем, і він тоді почав будувати Apple", - казав Романків.

В Україні Любомира Романківа нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, державною нагородою за видатні заслуги перед Україною в галузі зміцнення міжнародного авторитету України, в тому числі з розвитку науки.

Романків протягом всього життя був активним учасником скаутської організації "Пласт". Крім того, він вперше не лише теоретично поставив задачу розгортання Пласту по всій Україні, але організував системне фінансування цього проєкту у перші 5 років.

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