Медичний працівник помітив фейкову "руку", а на хитруна чекає суд.

В Італії чоловік прийшов до пункту вакцинації від коронавірусу з фейковою рукою.

Як повідомляє The Guardian, підставивши силіконову руку, італієць таким чином хотів отримати сертифікат про вакцинацію.

Це сталося через тиждень після того, як Італія оголосила про заборону невакцинованим людям брати участь у низці соціальних, культурних і спортивних заходів.

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Зазначається, що після формальностей 50-річний чоловік сів і підняв рукав сорочки, готуючись до того, що медичний працівник зробить щеплення. Спершу медпрацівник не помітив нічого дивного, оскільки силікон був схожий на справжню шкіру. Але уважно роздивившись і доторкнувшись до руки, медик попросив чоловіка зняти сорочку. Після того, як план порушника зазнав невдачі, він намагався переконати медпрацівника "закрити очі" на це.

"Швидкість і вправність медичного працівника зруйнували плани цієї людини, яка тепер повинна буде відповідати перед судом... Справа межує з безглуздістю, якби не той факт, що йдеться про вчинок величезної важливості... Це неприйнятно враховуючи жертви, які понесло італійське суспільство під час пандемії", - йдеться в спільній заяві голова регіонального уряду П'ємонту Альберто Чіріо та радника з питань охорони здоров'я в регіоні Луїджи Ікарді.

Як повідомляв УНІАН, в австрійській столиці Відні пропонують вакцинуватися від коронавірусу прямо в кварталі червоних ліхтарів. Центр вакцинації розмістили в одному з віденських домів розпусти.

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Автор: Олександр Топчій