Водночас в Україну з моменту початку військової агресії Росії проти України додому повернулося 575 тисяч наших співвітчизників, щоб захищати Україну.

Прикордонники зробили відео-підбірку семи курйозних намагань втечі чоловіків під час війни за кордон.

Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Зокрема, на сьомому місці історія про те, як до пункту пропуску "Орлівка" (Одеська область) під’їхала машина "швидкої" допомоги, в салоні якої перебував чоловік та стверджував, що він хворий.

"При цьому, аби виїхати з України, викликав "швидку" з Болгарії аж до Києва", - зазначають прикордонники. В результаті йому було відмовлено у пропуску через відсутність підстав для виїзду з України під час воєнного стану.

Як повідомляє ДПСУ, на шостому місці історія про те, як у пункті пропуску "Ужгород" (Закарпаття) батько і син вдавали із себе багатодітних та, намагаючись потрапити до Словаччини, показували 5 фальшивих свідоцтв про народження дітей.

На п’ятому місці знову фігурує пункт пропуску "Орлівка" (Одеська область), де чоловік сховався під сидіння легковика, щоб потрапити до Румунії. Четверте місце посідає історія, коли у пункті пропуску "Малий Березний" (Закарпаття) чоловік подав свідоцтво про смерть дружини і переконував, що сам виховує двох дітей.

"Бланк свідоцтва та печатка були підроблені", - зазначають прикордонники.

На третьому місці – історія про те, як увагу прикордонників в пункті пропуску "Порубне" (Чернівецька область) привернула жінка з дитиною.

В ДПСУ друге місце віддали історії про те, як в пункті пропуску "Могилів-Подільський" (Вінницька область) житель Луганщини надав прикордоннику військовий квиток з відміткою, що він комісований через "важкі пологи".

На першому місці в прикордонників України розповідь про пункт пропуску "Росошани" (Буковина), де на кордоні з Молдовою виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком, жителем Миколаївщини. Він переховувався під памперсами та повзунками. Його намагалася провести через кордон дружина.

Водночас у ДПСУ повідомляють, що з моменту початку військової агресії Росії проти України додому повернулися 575 тисяч наших співвітчизників, переважна більшість з них для того, щоб взяти до рук зброю і захищати рідну землю від ворога. При цьому зазначають, що є й такі, хто намагається виїхати з країни, порушуючи закон, що на період дії воєнного стану забороняє виїзд за межі країни чоловіків від 18 до 60 років.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще двох чоловіків, які "поховали" дружин заради перетину кордону.

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