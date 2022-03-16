Чоловік хотів виїхати з України та записав свою жінку у "мертві душі".

На південних кордонах України затримали чоловіка, який "поховав" живу дружину. Він прикинувся "вдівцем" та надав прикордонникам підроблене свідоцтво про смерть жінки, проте виїхати з країни йому так і не вдалося.

Інцидент стався у поромному пункті пропуску "Орлівка", а ще один такий випадок зафіксували прикордонники Могилів-Подільського загону, повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, сьогодні, 16 березня, чоловік призовного віку хотів виїхати з України та уникнути виконання військового обов'язку. Тому він надав прикордонникам свідоцтво про смерть дружини. Чоловік їхав з двома неповнолітніми дітьми.

"Винахідливий чоловік призовного віку, заради уникнення військового обов’язку записав власну дружину у "мертві душі". Та прикордонники Ізмаїльського загону швидко з’ясували, що паночка після скорботної дати, зазначеної у нотаріально завіреній копії свідоцтва про смерть, ще 8 разів перетинала кордон", - розповіли у регіональному управлінні прикордонної служби.

"Вдівця" затримали, нині він у поліції. Він дає пояснення щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Ще один винахідливий чоловік "поховав" живу дружину на Вінниччині. Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 40-річного харків’янина, який хотів виїхати за межі України з двома дітьми. Він надав підроблену копію свідоцтва про смерть дружини.

"Після того як прикордонники з’ясували, що дружина після смерті перетинала двічі кордон, "горе - вдівець" зізнався, що документ недійсний та придбав його за 1000 доларів США", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН же повідомляв, що українець сховався в "пакунку малюка", щоб втекти за кордон.

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