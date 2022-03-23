Щоб незаконно виїхати закордон, чоловіки призовного віку готові одягатися жінками і імітують вагітність.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років за невеликими винятками не можуть виїжджати закордон. Але деяких чоловіків ця заборона не зупиняє. Вони йдуть на будь-які хитрощі, щоб обдурити прикордонників.

Видавав себе за матір з дитиною

У пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області прикордонники викрили киянина в жіночому одязі, який прикидався матір'ю з дитиною. Під час паспортного контролю він надав паспорт своєї дружини та документи на сина. Але досвідчені прикордонники розкрили обман і подарували чоловікові букет тюльпанів.

Наповнив бюстгальтер

В іншому пункті пропуску Львівської області затримали чоловіка, який надів бюстгальтер з ватою і намисто. Але прикордонників йому обдурити не вдалося.

Заліз у багажник

У пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною прикордонники знайшли чоловіка в багажнику"Лексуса". За його словами, він сховався в багажнику і погодився на незручну позу, оскільки побоювався за самотню дружину в дорогому автомобілі. Тепер чоловіка чекає кримінальна відповідальність і повістка у військкомат.

Заліз у бейбі-бокс

У пункті пропуску "Росошани" на кордоні з Молдовою чоловік сховався в бейбі-бокс у машині, щоб незаконно перетнути кордон. Сховатися йому допомогла дружина. Чоловік заліз у пакет для дітей на задньому сидінні, а дружина прикрила його дитячим одягом та іграшками. Прикордонники знайшли його при огляді машини. Тепер жінці загрожує 5 років в'язниці за незаконне перевезення, а чоловікові - мобілізація.

Поховав живу дружину

В Одеській області чоловік "поховав" живу дружину, щоб незаконно потрапити до Румунії з дітьми. Однак прикинутися вдівцем у нього не вдалося. Прикордонники вирахували, що після зазначеної у свідоцтві про смерть дати "покійниця" вже 8 разів перетинала кордон. За підробку документів чоловіка чекає кримінальний строк.

Прикинувся вагітним

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 53-річного чоловіка, який намагався виїхати до Молдови у зв'язку з "глибокою вагітністю". Так було написано в його військовому квитку. Комісія центру комплектування Луганської області визнала його непридатним до військової служби через вагітність. Зрозуміло, прикордонники не прийняли таку причину і затримали чоловіка.

Вас також можуть зацікавити новини: