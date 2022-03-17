Кого мобілізуватимуть в першу чергу - пояснює УНІАН.

24 лютого в Україну вторглися військові сили РФ. Наступного дня Володимир Зеленський оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію в країні, а 15 березня було оголошено про запуск другої хвилі мобілізації. Багато українців не можуть розібратися чи буде призов всіх чоловіків під час другої хвилі, і кому потрібно ставати на облік.

Що таке загальна мобілізація і кого не можуть призвати

Загальна мобілізація - це поповнення Збройних Сил України новими військовослужбовцями по всій території країни. Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення в державі. У такий час мобілізації підлягають всі громадяни (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов'язок.

Всі громадяни у віці від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися за викликом військкомату і стати на облік. Але призвати будуть не всіх, а лише необхідну для ЗСУ кількість солдатів.

Не підлягають мобілізації наступні категорії громадян:

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;

чоловіки і жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;

батьки трьох і більше дітей;

батьки-одинаки і матері-одиначки;

батьки дитини з інвалідністю;

опікуни дитини-сироти;

народні депутати;

опікуни недієздатних осіб.

Загальна мобілізація 2022: вік призовників

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років. Однак в першу чергу мобілізують людей з досвідом у військовій справі.

Чоловіків у віці від 18 до 27 років в першу чергу призвуть в армію. Чоловіки від 27 до 45 років потраплять в штаб, а старше 45 працюватимуть з документами.

Які є хвилі мобілізації

Закон Верховної Ради "Про мобілізацію" визначає чотири хвилі мобілізації.

Перша хвиля - призвали оперативний резерв - колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом. Друга хвиля (проходить зараз) - призиваються військовослужбовці, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом. Третя хвиля - будуть призвані офіцери запасу - військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів. Четверта хвиля - всі жителі країни, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я.

Чи будуть військовослужбовці відправлені на передову

Резервісти, які вже проходили військову службу раніше, будуть відразу направлені у військові частини без підготовки. Громадяни України, які не проходили військову службу, спочатку будуть мобілізовані на навчання до центрів ЗСУ. Навчання в залежності від спеціальності займе 7-20 днів.

Якщо вас відправили на передову без підготовки, про це можна повідомити на гарячі лінії 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99.

Чи будуть мобілізовані жінки

Поки жодна жінка без згоди не була призвана на військову службу. Жінки можуть бути призвані, якщо вони перебувають на військовому обліку і якщо спостерігається дефіцит певних спеціальностей у ЗСУ. Поки що такої необхідності немає.

Військовий облік для переселенців

Всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік при переїзді з рідного міста за місцем фактичного проживання. Після цього вони можуть бути мобілізовані і надалі направлені в навчальні центри або військові частини.

Чи буде проводиться строкова військова служба на період мобілізації

Строкова військова служба на період загальної мобілізації проводитиметься не буде. Військовослужбовці строкової служби зараз проходять службу в частинах забезпечення і тилових частинах.

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