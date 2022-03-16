Рамзан Кадиров назвав Маска жіночим ім'ям Ілона і запропонував пройти в Чечні спеціальні тренінги, щоб "підкачатися" і підготуватися до зустрічі з Путіним.

Після того, як голова SpaceX Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок віч-на-віч за Україну, на захист керівника Кремля став глава Чечні Рамзан Кадиров.

У своєму посту в Telegram Кадиров назвав Маска жіночим ім'ям Ілона і запропонував пройти в Чечні спеціальні тренінги, щоб "підкачатися" і підготуватися до зустрічі з Путіним.

У відповідь на це Маск сказав, що це дасть йому занадто велику перевагу перед Путіним і запропонував використовувати тільки одну руку.

"Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені занадто велику перевагу. Якщо він (Путін) боїться битися, я готовий використовувати тільки свою ліву руку, і при цьому я навіть не лівша", - сказав Маск.

Заодно Ілон Маск іронічно перейменував себе в Твіттері на "Ілону Маск".

Нагадаємо, раніше засновник компаній SpaceX і Tesla і винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка воює проти РФ. "Україно, Тримайся", - написав він у соцмережі.

У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України – ред.) не бажають".

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