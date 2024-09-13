Плями від шоколаду необхідно прибрати, щойно ви їх помітили.

Ми всі любимо шоколад, але більшість із нас знають із власного досвіду, що прибрати його сліди з меблів та одягу може бути кошмаром. Експерт з прибирання і дизайнер інтер’єру Лаура Чідді поділилася з виданням Express секретом, як подолати цю проблему.

За її словами, плями від шоколаду необхідно прибрати, щойно ви їх помітили, - видаляючи надлишки шоколаду з меблів ложкою. При цьому вона радить не розтирати плями на забруднених меблях, оскільки це може погіршити ситуацію.

"Уникайте тертя, оскільки бруд може зайти глибше у волокна оббивки", - каже експерт. Відео дня

Вона рекомендує застосовувати миючий розчин, виготовлений із чайної ложки мильного засобу та склянки води. Для цього треба занурити ганчірку в миючий розчин, віджати надлишок води та потерти нею пляму від її краю до центру.

"Ненадовго залиште розчин на оббивці. Потім промокніть пляму сухою тканиною з мікрофібри і видаліть надлишки мила. Важливо, щоб ви дозволили засобу повністю висохнути: це дозволить вам краще контролювати пляму", - каже експертка.

За її словами, після того, як сліди висохнуть, рештки бруду необхідно зішкребти та пропилососити, щоб видалити будь-яке сміття.

"Далі створіть очищувальний розчин, змішавши одну столову ложку мильного засобу для посуду та дві склянки води. Отримавши розчин, обережно поплескайте губкою забруднену ділянку, доки вона не висохне, повторюючи цей процес, доки не будете задоволені результатами", - порадила Чідді.

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