Прослуховування певного типу музики викликає більшу активність мозку.

Виявляється, деякі види музики можуть впливати на активність людського мозку, роблячи його сильнішим. Так, учені досліджували, як люди реагують на ностальгічну музику, що повертає їх до спогадів із минулого, та отримали вельми несподівані результати, пише YourTango.

У дослідженні, опублікованому в журналі Human Brain Mapping, 29 молодих людей у віці від 18 до 35 років і 28 літніх людей у віці від 60 років і старше пройшли серію МРТ-тестів, слухаючи ностальгічну музику. Вчені попросили кожного учасника вибрати шість пісень, які викликали у них особисту ностальгію.

Потім вони виділили групу контрольних пісень - деякі з них були "знайомими", а деякі ні, - які мали схожі музичні властивості, тож активність мозку учасників можна було порівняти під час прослуховування ностальгійних пісень, знайомих, які не викликають ностальгію, і незнайомих пісень. Це гарантувало, що відмінності в активності мозку можна буде пояснити саме ностальгією, а не тільки музичними особливостями або знайомством.

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У результаті виявилося, що на відміну від контрольних пісень, ностальгічні пісні викликали досить високу активність у мозку учасників.

"Ностальгія, що викликається музикою, пов'язана з дуже чітким патерном у мозку в різних людей і впродовж усього життя. Цей патерн охоплює частини мозку, які допомагають нам обробляти інформацію про наші власні життєві історії та реагувати на речі, що приносять нам задоволення", - пояснила провідний автор дослідження Сара Хеннессі.

При цьому, виявилося, що літні та молоді люди по-різному реагували на прослуховування ностальгічної музики.

"Люди похилого віку не тільки повідомили, що відчувають більше позитивних емоцій під час прослуховування музики загалом, а й продемонстрували сильнішу реакцію мозку на ностальгічні пісні, ніж молоді люди", - сказав автор дослідження Ерік В. Долан.

Дослідники припустили, що їхні висновки щодо літніх людей у дослідженні означають, що вони можуть бути більш схильні до вилучення автобіографічних спогадів. Ця інформація робить музику дуже перспективною терапією для пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Раніше китайські вчені провели дослідження і заявили, що шоколад може допомогти схуднути і запобігти хворобі Альцгеймера. Виявляється, теобромін, який є в какао-бобах, може протидіяти впливу високого рівня холестерину на пам'ять і когнітивні функції.

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