У США бізнесмен заповів своєму собаці 5 мільйонів доларів.
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84-річний Білл Дорріс помер у листопаді 2020 року. В успішного бізнесмена в області нерухомості не було дружини та дітей.
Він заповів всі свої гроші бордер-коллі на прізвисько Лулу, разом з якою прожив вісім років.
Коли Дорріс був у роз'їздах, він просив доглянути за собакою 88-річну Марту Бертон. У заповіті він призначив її опікуном Лулу.
Всі гроші переведуть в трастовий фонд. Витрачати їх можна буде на задоволення потреб собаки. Бертон отримає компенсацію за догляд за Лулу.
"Я знаю, що у мене не вийде витратити всі 5 мільйонів доларів на турботу про Лулу. Але хотілося б спробувати", - розповіла жінка.
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