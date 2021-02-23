У харківському екопарку вперше показали двох малюків шимпанзе.
І хоча одне дитинча народилося ще в середині грудня, а інше - через місяць, показали їх лише тепер, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
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Обидва малюки - хлопчики. Миколці два місяці, він народився у день святого Миколая. А Цезарю - усього місяць. Весь цей час їхні мами Джуді та Чіта малюків ховали навіть від доглядачів. Наразі ж почали потроху відпускати від себе. Родини живуть у зимовому вольєрі. До літа поспостерігати за непосидючим сімейством можна лише через скло.
"Мами зараз займаються малюками, годують, у них все в порядку. Звичайно, без допомоги кіперів у нас поки що не обходиться. Тому що в природі зазвичай самки вчаться у більш дорослих самок, які народжували", - розповіла завідувачка сектору "Примати" Ольга Прокопова.
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