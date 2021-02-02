Малюку вже тиждень. Він чудово їсть та спить і вже навіть відкрив для себе сніг

У ризькому зоопарку тішаться новонародженому тюленю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Малюку вже тиждень. Він чудово їсть та спить і вже навіть відкрив для себе сніг – залюбки в ньому грається та цілується з мамою.

Стать тюленя поки що невідома, відповідно й імені він наразі не має. Однак вже відомо, що оберуть його у латвійському портовому місті Вентспілс, яке постачає тюленів до ризького звіринцю.

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Автор: УНІАН