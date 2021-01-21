Травмованого птаха наразі помістили до одеського зоопарку в реабілітаційний центр.

На Тилігульському лимані на межі Миколаївської та Одеської областей врятували рідкісного пелікана.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у птаха було поранене крило. Пелікана під час прогулянки із собакою побачив місцевий житель і виклав відео на своїй сторінці у Facebook. Його у свою чергу побачили екологи.

На лиман приїхали працівники ландшафтного парку. Пораненого птаха вдалося упіймати. Виявилося, що це молодий кудрявий пелікан, який, вочевидь, через травму відбився від зграї. Нині його помістили до одеського зоопарку в реабілітаційний центр.

Пелікана вже оглянув орнітолог: у нього травмований суглоб, літати він більше не зможе. Але найгірше, що він виснажений та потребує відновлення. Припускають, що птах міг травмуватися ще восени, але покибуло тепло - він ще міг харчуватися рибою. Коли ж вдарили морози і лиман замерз, пелікан вже не зміг себе забезпечувати їжею.

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Автор: Марина Григоренко