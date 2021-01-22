Батьків малечі свого часу власник центру викупив з цирку.

У Хмельницькому реабілітаційному центрі для тварин народилося троє ведмежат.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, їхніх батьків 6-річну Дашу та 7-річного Панфутія викупили з цирку. Через це вони не привчені впадати в сплячку.

Нині малюкам ледь виповнився тиждень. Вони ще незрячі та схожі на великих цуциків. Втім, ведмедики вже мають хижий норов та активно подають голос. Стать малюків ще не визначили.

Ведмедиця їх ретельно ховає, але журналістам все ж вдалося побачити маленьких хижаків. Для цього співробітники центру приманили маму-ведмедиці смаколиками.

Наразі ведмежата харчуються лише материнським молоком, тож до її раціону додали більше м'яса та риби, щоб малюки отримували більше корисних речовин.

Ветеринари кажуть, що потомство для бурих ведмедів в неволі - рідкість, а зоозахисники тим часом сподіваються згодом відправити малюків до заповідника, оскільки в Україні бурі ведмеді віднесені до Червоної книги - їх залишилося в природі дуже мало.

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Автор: Марина Григоренко