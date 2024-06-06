На заповідних лиманах нарахували близько 1500 рожевих птахів.

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) почали гніздуватися рожеві фламінго, яких також називають феніксами.

Як повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв, під час обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря науковці виявили багато фламінго. Загалом, за словами біолога, водойм тримаються близько 1500 птахів. Ба більш, деякі з них вже почали гніздуватися.

Він зазначив, що нещодавно, на початку березня та у травні російські загарбники писали з окупованих території Азовського узбережжя та Криму, що нібито фламінго у них "планують" гніздуватися.

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"Вони навіть писали маячню для своїх лохів, що начебто "фламінго визнали Крим російським". Але, попри чудові природні умови, рожеві фламінго в черговий раз проігнорували окуповані рашистами українські території й вирішили що у 2024 році, знову, як і минулого року, оселяться на гніздуванні в Тузлівських лиманах", - наголосив вчений.

Він додав, що служба держохорони нацпарку дбає про безпеку птахів, а науковці спостерігають за впливом війни на довкілля.

Рожеві фламінго на Одещині

Нагадаємо, у 2017 році фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят - наразі доля їх невідома. Вперше птахи-"розвідники" великою зграєю з'явилися на Одещині у 2021-му. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула чимала кількість пташенят і дорослих птахів, вчені прогнозували, що фенікси скоро обов'язково загніздяться на Тузлівських лиманах, і це таки сталося під час війни - навесні 2023 року.

Тоді науковці повідомляли, що у нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині сталася унікальна подія: вперше загніздилися фламінго, вивівши потомство зі 192 пташенят (18 з яких екологам вдалося окільцювати).

Але у 2024 році птахи спочатку зіткнулися з проблемою. Зокрема, у середині травня адміністрація заповідника повідомляла, що рожеві фламінго мандрують лиманами у пошуках безпечного місця для гніздування. Торік птахи спершу обрали невдале місце - дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактора неспокою. Лиш покинувши свої гнізда та віднайшовши безпечне місце вони загніздились знову та вивели потомство, але у травні те місце гніздування було вкрито водою, тому фламінго перебували у пошуках.

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