Цей вид папужок гніздиться на південному заході Тасманії, а зимує в континентальній Австралії.

Рідкісний вид папуг (золотистобрюхі трав'яні) вивели в цьому році рекордне число пташенят.

Читайте такожВчені назвали причину появи однієї з найбільших пустель на ЗемліПро це пише N+1 з посиланням на проект Orange-bellied Parrot Tasmanian Program.

Цей вид папужок гніздиться на південному заході Тасманії, а зимує в континентальній Австралії.

В цілому фахівці нарахували в гніздах більше дев'яноста молодих папуг, причому сім з них - в двох гніздах, які розташовані за межами звичного місця розмноження виду.

"Цей результат особливо надихає, якщо врахувати, що ще кілька років тому вся дика популяція не перевищувала п'ятнадцяти птахів. Збільшити її вдалося за рахунок випуску у природі виведених в неволі особин", - пише видання.

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Автор: УНІАН