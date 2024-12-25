Повітря прогрівається і нафтопродукти спливають на поверхню.

У Чорному морі не припиняється викид нафтопродуктів, який відбувається через аварію російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через погіршення ситуації в Краснодарському краї РФ оголошено НС.

Режим надзвичайної ситуації введено через розлив мазуту в Керченській протоці. За словами губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, раніше діяла НС муніципального рівня, яку в перші дні аварії суден запровадила влада Анапи і Темрюцького району. Однак ситуація залишається напруженою, тому Кондратьєв ухвалив рішення з 25 грудня ввести "крайовий режим НС".

"Викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається і нафтопродукти піднімаються нагору", - заявив чиновник.

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У результаті, за його словами, нафтопродукти продовжує виносити на пляжі.

Аварія російських танкерів у районі Керченської протоки - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували. В.о. директора науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" Віктор Коморін заявив, що мазут може дістатися України.

Потім з'явилася інформація про те, що мазут від російських танкерів помічено вже біля Криму. У морі біля берегів Керчі спостерігається велика кількість плям мазуту.

Водночас очільник громадської організації "Зелений Лист" Владислав Балинський заявив, що аварія танкерів "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239" є яскравим прикладом екологічних катастроф, які РФ супроводжує великими інформаційними кампаніями, включаючи з порятунку диких тварин.

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