На Галіндезі протягом антарктичної весни та літа мешкало майже 6 тис. субантарктичних пінгвінів.

Острів Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", опустів – тисячі пінгвінів покинули його.

Як розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, до Антарктики наближається зима, тому пінгвіни залишили Галіндез. За даними вчених, які зробили підсумок цього шлюбного сезону, на острові протягом антарктичної весни та літа мешкало майже 6 тис. субантарктичних пінгвінів: 4 тис. дорослих та 2 тис. - малих.

"Українські вчені спостерігають за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату. Адже їхні міграції є одним із підтверджень потепління в цьому регіоні Антарктики. Зокрема, субантарктичні пінгвіни - теплолюбні, і до середини 2000-х не гніздували на Галіндезі. Однак 2006 року вони з'явилися в наших околицях та почали освоювати острів", - розповіли науковці.

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За їхніми словами, кількість субантарктичних пінгвінів постійно зростала – у 2020 році на Галіндезі їх уже мешкало 3,5 тис., а минулий сезон (2023/2024) став рекордним - на острові нарахували майже 7 тис. цих птахів.

Хоча цього сезону кількість трохи менша, однак вчені відзначають, що експансія триває, пінгвіни захоплюють для гніздування нові місця на Галіндезі.

За словами біологині 30-ї УАЕ Зої Швидкої, ще у квітні на острові ночувало близько 3,5 тис. пінгвінів, 10 травня їх залишилося лише 100.

"Така різка зміна відчувалася, як "порожній острів". Після цього протягом тижня ще було, що групки висаджувались на берег, а згодом біля станції їх нестало зовсім, іноді хіба що заходили на інший бік острова. Тож саме 10 травня ми зафіксували як день, коли пінгвіни нас залишили до весни", - пояснила Швидка.

Вона відзначила, що під час морських виходів полярники постійно бачать пінгвінів в океані чи на інших островах. За кілька кілометрів від станції "Академік Вернадський" це зазвичай невеликі групи, а в радіусі 10-15 км є місця, де досі зустрічаються кількатисячні зграї.

"Але якщо пінгвіни залишили наш острів, то не думайте, що тут стало зовсім тихо. Коли в околицях є відкрита вода, то зграйки пропливають повз, і ми чуємо їхні голоси", - пояснила біологиня.

Пінгвіни біля "Вернадського"

У цьому сезоні на острові Галіндез, біля української полярної станції "Академік Вернадський", мешкала унікальна родина пінгвінів – батьки виховували відразу трьох пташенят. Субантарктичні пінгвіни, які гніздують на Галіндезі, здебільшого відкладають 2 яйця. Інколи в кладці може бути 3, але шанс на виживання усіх пташенят дуже низький, адже батькам складно всіх вигодувати. Потім поруч з їхньою "домівкою" з’явилася ще одна незвичайна сім’я - пара пінгвінів, яка запізно почала висиджувати яйця.

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