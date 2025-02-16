Загалом цього сезону на Галіндезі народилося близько двох тисяч пінгвінят.

На острові Галіндез, біля української полярної станції "Академік Вернадський", в унікальній родині пінгвінів підростають відразу троє пташенят. Поруч з їхньою "домівкою" з’явилася ще одна незвичайна сім’я - пара пінгвінів тільки зараз висиджує яйця, хоча зазвичай активне відкладання яєць відбувалося в листопаді. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі та оприлюднили фото двох родин.

Науковці кажуть, що "трійня" вже доросла, зараз діткам близько шести тижнів. Найближчим часом вони мають змінити пух на пір'я, після чого будуть вчитися самостійно плавати.

"Цікаво, що поруч з родиною з трьома дітьми, наші полярники виявили пару пінгвінів, які тільки… висиджують яйця. Хоча активне відкладання яєць на острові відбувалося ще в листопаді. Тож або вони дещо спізнилися, або втратили першу кладку - у таких випадках субантарктичні пінгвіни можуть спробувати стати батьками вдруге", - розповіли у центрі.

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Вчені нагадали, що субантарктичні пінгвіни, які гніздують на острові Галіндез, здебільшого відкладають 2 яйця. Інколи в кладці може бути 3, але шанс на виживання усіх пташенят дуже низький, адже батькам складно всіх вигодувати. Загалом цього сезону на Галіндезі народилося близько двох тисяч пінгвінят.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, більшість вже активно линяє та гуртується в ясла - групи малих, за якими наглядає кілька дорослих.

Станція "Академік Вернадський" - останні новини

Нагадаємо, на острові Галіндез, біля української полярної станції "Академік Вернадський", мешкає унікальна родина пінгвінів - батькам вдалося вигодувати відразу трьох пташенят. Це велика рідкість через те, що батьки зазвичай не можуть вигодувати понад двоє пташенят. Однак, цій родині вдалося - тато й мама впоралися зі своєю місією. Йшлося, що загалом же на острові навколо "Вернадського" перебуває 6 тисяч пінгвінів.

Також полярники показали, як пінгвіни годують своїх малюків. На відео можна побачити, як дорослий птах віддає пташеняті частину перетравленої їжі, яку дитинка з задоволенням поглинає.

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