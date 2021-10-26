Зароблені гроші люди витрачають на облаштування власного двору.

У Черкасах будинок взявся сортувати сміття, а на зароблені гроші мешканці приводять до ладу двір. Корисної справи їх навчила одна з мешканок - дівчина з інвалідністю, проводячи спеціальні тренінги.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

25-річна Анна вже стала місцевою знаменитістю - після того, як вона пройшла екологічне навчання й написала спеціальний еко-проект. Згодом сортувати сміття вона навчила своїх сусідів.

Будинок, де вона мешкає, зводився для родин з дітьми з інвалідністю - там є пандуси, немає порогів та широкі коридори. Дівчина з подивом відзначила готовність сусідів до благородної справи.

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У під'їздах вже з'явилися контейнери для батарейок і лампочок, мешканці окремо збирають макулатуру, скло та пластик. Дівчина навчила сусідів правилам збору тари: вона має бути чистою і сплющеною. Щомісяця будинок збирає близько 70 кг пластику, який здають на переробку. За рік на цьому можна заробити близько 2000 гривень.

Голова ОСББ розповідає, що зароблені гроші йдуть на облаштування подвір'я: там є нові лавки й доглянуті алеї.

Основний непотріб збирають в один бак, раніше їх було два. Втім, на платіжку за вивіз сміття економія не вплинула. Норми мерія поки переглядати не планує.

Дівчина хоче збільшити число екосвідомих мешканців і планує залучити до сортуванні сміття інші ОСББ. Тоді можна буде клопотати про зменшення тарифу.

Органічні відходи, які теж збирають окремо, щодня вивозять на сусідню міні-ферму.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

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Автор: Юрій Годован