Жінку напередодні заарештували на два місяці.

Нерідна бабуся семирічного Андрія з Черкас Вікторія Лясова під час вчорашнього засідання суду, який заарештував її, висловила нову версію про походження травм у дитини.

Як передає телеканал "Україна 24", рішення суду Лясова і її адвокати коментувати не стали - наручники на неї наділи прямо в залі засідань. Журналістам вона заявила, що дитина отримала травми поза домом.

"Він травмувався в місті Черкаси. Що ви хочете?.. Сам ходив, гуляв... Не вдома і не у дворі навіть", - стверджує підозрювана.

Примітно, що перед цим поліції вона говорила іншу версію - дитина, за її словами, нібито впала з купи цегли у дворі. Вона нібито три дні лікувала його самостійно і після втрати свідомості викликала дитині медиків. Зараз його стан погіршується - у потерпілого "термінальна кома, поліорганна недостатність".

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Підозрювана до кінця жовтня пробуде під арештом.

28 серпня жінці повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня в Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика. У дитини діагностували гематому головного мозку, відсутність обох вух і нижньої губи, а також частини статевого органу. Вона перебуває у вкрай важкому стані.

За даним фактом прокуратура розслідує два кримінальні провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Наразі з'ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу. Служба у справах дітей з'ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряє повноту виконання її батьками обов'язків щодо виховання та розвитку.

Автор: Юрій Годован