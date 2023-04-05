Співробітники одеського заповідника бачать заграву над Чорним морем.

У Чорному морі на бурових установках "Чорноморнафтогазу", так званих "вежах Бойка", з червня 2022 року триває пожежа, яка забруднює довкілля. Співробітники парку ввечері на південно-східному напрямку від піщаного пересипу з веж заповідника бачать заграву над Чорним морем від горіння бурових вишок.

Доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у Facebook припускає, що це - платформи "Таврида" та "Незалежність", які почали палати ще у червні 2022 року, коли було деокуповано острів Зміїний.

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"Спочатку вони палали дуже яскраво і виглядали як на першому фото, а з часом інтенсивність знизилась. Вже майже 9 місяців (з моменту займання – УНІАН) парникові гази, які затримують інфрачервоне випромінювання земної поверхні, щосекундно розповсюджуються в атмосферу", - наголосив вчений.

Він уточнив, що йдеться про двоокис вуглецю, метан, оксид азоту тощо, викиди яких ведуть до глобального потепління.

Русєв нагадав, що платформи понад 10 років тому були встановлені на шельфовій зоні між узбережжям Одещини області та Кримом: приблизно за 100 км - від Одеси та 150 км - від півострова. До 2014 року там вели видобуток кілька українських стаціонарних газових платформ та пересувних самопідйомних бурових установок. Однак у 2014 році після анексії Криму Росія привласнила "Чорноморнафтогазу" і його майно, у тому числі бурові платформи.

Окупанти використовували вишки в якості плацдарму для контролю за пересуванням будь-яких об'єктів у воді, під водою та у повітрі. Зокрема, радіотехнічні системи було встановлено ворогом на самопідйомній буровій установці "Таврида" та морських стаціонарних платформах МСП-17 родовища "Штормове", а також на МСП-4 родовища "Голицьке".

Вишки Бойко - що відомо

Росія у 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вежі Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження за допомогою радіотехнічної розвідки.

У червні 2022 року стало відомо, що по бурових установках "Чорноморнафтогазу" завдано удару.

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