Місцеві жителі розповіли журналістам, що навіть опади, що випали в січні, не підняли в річці рівень води.

У Криму пересохла Річка Суук-Су, яка вважається найдовшою річкою Південного Криму.

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Як повідомляє "Крим.Реалії", річка настільки обміліла, що вже перестала впадати в море, як це було раніше.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що навіть опади, що випали в січні, не підняли в річці рівень води.

"Бувало, що в посушливе літо річка часом міліла, але щоб взимку вона виглядала так кепсько, такого не пригадаю. Тим більше, що в січні були досить значні опади в Судаку», – сказав кореспонденту місцевий краєзнавець, який попросив не називати його ім'я.

Протяжність річки Суук-Су - 22 км, в неї впадає безліч струмків. Гирло річки розташоване біля підніжжя мису Алчак в Судаку.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і увечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Ситуація з водопостачанням там відтоді постійно погіршується.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Дмитро Захаров