Аграріям доведеться виставляти ціни на рівні 2019 року.

В Україні прогнозується аномально високий урожай яблук. Це спричинить надлишок плодів. Аграріям доведеться обвалити ціни на урожай.

Прогнозами на врожай і вартість яблук з виданням Delo.ua поділився президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник.

За словами експерта, аномальний урожай очікується не тільки в Україні, але і в багатьох країнах Європи. Ціни на товарні яблука обваляться до рівня 2019 року, коли плоди коштували близько семи гривень за кілограм. Така ціна значно відрізняється від вартості 2020 року, бо минулі партії врожаю плодів такого виду можна було продавати навіть за 35 гривень за кілограм.

"Безсумнівно, погодні аномалії, такі як град або сильний дощ, можуть нашкодити врожаю, що може вплинути на його вартість. Однак на сьогодні прогнозується високий урожай яблук в нашій країні і Європі, хоча остаточна ціна буде сформована у вересні після того, як фермери зберуть урожай", - вказав Баштанник.

Читайте також"Смугастий рейс" прибув: 300 тонн херсонських кавунів дісталися Києва (фоторепортаж)Врожай товарних яблук, які виростять аграрії України, буде мати попит як всередині країни, так і для експорту. Фермери успішно відправляють плоди в Саудівську Аравію, Арабські Емірати, Європу і Сінгапур.

Українцям куди простіше відправляти урожай в країни Європи, бо в цьому напрямку налагоджена зручна автотранспортна логістика. А ось в країни Азії та арабські держави доставляти плоди складніше, бо зараз в морській логістиці багато проблем. Коли ці складнощі вирішаться, Україна зможе істотно збільшити обсяг експорту, шляхом чого аграрії зможуть заробляти куди більше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ціни на найдорожчу ягоду цього сезону впали в кілька разів.

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Автор: Поліна Кузенко