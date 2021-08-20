На ринках України зафіксовано зниження ціни на лохину.
Про це повідомляє Agroportal.ua.
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Як повідомляє видання, ціна почала знижуватися через переповнений ринок і досить низьку якість ягоди.
"Впали до 100 грн і нижче. До того ж зіткнулися з технічними проблемами, тому були змушені віддавати ягоду на заморозку", – розповів глава СВК "Ліга Агро" Олександр Стогній.
Серед причин обвалу ціни експерт назвав збільшення пропозиції, низьку купівельну спроможність населення і спекуляції оптових покупців.
Ціна на лохину:
У червні в супермаркетах України продавалася місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких у роздробі сягала 400-550 грн/кг.
У сегменті фасованих ягід була представлена в основному лохина з Нідерландів, вартість якої досягала 600-700 грн/кг.
Станом на 12 серпня на українських ринках найдорожчою ягодою була лохина. Друге місце в рейтингу найпопулярніших ягід займає малина.