Ціна почала знижуватися через надлишок пропозиції.

На ринках України зафіксовано зниження ціни на лохину.

Про це повідомляє Agroportal.ua.

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Як повідомляє видання, ціна почала знижуватися через переповнений ринок і досить низьку якість ягоди.

"Впали до 100 грн і нижче. До того ж зіткнулися з технічними проблемами, тому були змушені віддавати ягоду на заморозку", – розповів глава СВК "Ліга Агро" Олександр Стогній.

Серед причин обвалу ціни експерт назвав збільшення пропозиції, низьку купівельну спроможність населення і спекуляції оптових покупців.

Ціна на лохину:

У червні в супермаркетах України продавалася місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких у роздробі сягала 400-550 грн/кг.

У сегменті фасованих ягід була представлена в основному лохина з Нідерландів, вартість якої досягала 600-700 грн/кг.

Станом на 12 серпня на українських ринках найдорожчою ягодою була лохина. Друге місце в рейтингу найпопулярніших ягід займає малина.

Автор: Олена Коваленко