Перелік вимог країни-агресора поки невідомий.

Росія готова відмовитися від відновлення угоди про зерновому коридору вже наступного місяця, якщо її вимоги до Організації Об'єднаних Націй не будуть розглянуті.

Як повідомив в інтерв'ю Reuters постійний представник Росії при ООН в Женеві Геннадій Гатілов, Москва передала лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому викладено список скарг.

Офіційні особи ООН мають відвідати Москву в неділю, 16 жовтня, щоб обговорити продовження угоди.

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"Якщо ми побачимо, що з російської сторони угоди – експорту російського зерна і добрив – нічого не відбувається, тоді вибачте, нам доведеться поглянути на це по-іншому", – сказав Гатілов.

Разом з тим він відмовився надати копію листа з вимогами, тому їх перелік поки невідомий.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

1 жовтня 2022 року в Мінінфраструктури розповіли про успіхи "зернового коридору".

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