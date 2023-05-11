Найбільше зросла вартість свинини, найменше - яловичини.

У травні цього року шашлик українцям обійдеться в середньому на 45% дорожче, ніж торік.

Про це повідомили УНІАН аналітики сервісу доставки Zakaz.ua, проаналізувавши цьогорічні ціни на м’ясо в розпал шашличного сезону. Зазначається, що ціни зросли майже на всі види м’яса. Найбільше підскочила вартість свинини, найменше змінилися ціни на яловичину.

"Найсмачніша частина свинини для шашлику — ошийок нині вартує в середньому 252 грн/кг, тоді як у травні 2022 року вартість становила 162 грн/кг. Ціна зросла на 49%. Свиняча лопатка без кістки та стегно подорожчали на понад 60%, однак вартують менш, ніж двісті грн за кілограм, тоді як ціни на вирізку, корейку та ошийок перетнули цей показник. Найменше зросла ціна на вирізку — на 17%, нині вона коштує у супермаркетах близько 209 грн/кг, тоді як торік цінник був 179 грн", – підрахували експерти.

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Вони підкреслили, що найвигідніше українцям цьогоріч буде приготувати шашлик з курятини, а також смажити гомілки, крильця та стегенця на грилі, оскільки м’ясо курки в рази дешевше за свинину та яловичину.

За їхніми підрахунками, куряче філе в супермаркетах коштує в середньому 145 грн/кг, стегна — 122 грн/кг, крильця — 83 грн/кг, а гомілки — 78 грн за кілограм.

"Як вже зазначалося, найменше змінилися в порівнянні з травнем 2022 року ціни на яловичину. Ошийок подорожчав лише на 2%, тазостегнова частина та лопатка — на 6%. Своєю чергою, одна з найсмачніших частин яловичини — вирізка навпаки навіть впала в ціні на 17%. Проте вартість цього найніжнішого шматочка в нашому списку очолює рейтинг, адже цінник становить в магазинах в середньому 420 грн за кілограм", – зазначили аналітики.

За їхніми словами, придбати вже маринований шашлик в супермаркетах в окремих випадках буде коштувати навіть дешевше, ніж приготувати його самостійно. Наразі в магазинах низки ритейлерів ціна на мариноване м’ясо становить від 169 до 280 грн за кілограм, в залежності від виду шашлику та рецепту маринаду.

Що відбувається з цінами на м'ясо

В Україні середня ціна свинини у лютому 2023 року була нижчою на 1,4%, або 2,5 грн/кг, ніж у січні.

Найпомітніше подешевшали стегнова частина (мінус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (мінус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) та вирізка (мінус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг). Ціна ошийка порівняно з січневою знизилася на 1%, чи 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг)

Експерти зазначили, що зниження цін на свинину в роздрібній торгівлі відбулося на тлі аналогічної динаміки на ринку живця. Так, протягом лютого середньозважена ціна закупівлі свиней забійних кондицій знизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

При цьому в березні поставки охолодженої та мороженої свинини у березні в грошовому еквіваленті знизилися на третину в порівнянні з лютому і склали 503 тонни або 949 тисячі доларів. Цей показник також втричі менший за надходження свинини у березні 2022 року та є найнижчим показником за підсумками місяця з 2018 року.

Крім того, аналітики відзначили, що середня ціна кілограма охолодженої свинини в березні склала 180,3 грн/кг, що на 2,1%, або 3,7 грн/кг, вище лютневого показника. Найпомітніше подорожчання торкнулося бюджетніших лопатки та тазостегнової частини. За підрахунками експертів, середня роздрібна ціна свинячої лопатки в березні склала 173,9 грн/кг, шиї – 198,1 грн/кг, корейки – 202,8 грн/кг. Разом з тим, середня вартість вирізки становила 207,7 грн/кг, грудинки – 169,2 грн/кг, тазостегнової частини – 159,4 грн/кг.

У квітні середня ціна охолодженої свинини становила 195,5 грн/кг, що на 8,4% чи на 15,2 грн/кг вище, ніж у березні.

У Мінагро пояснили, коли українці побачать зниження ціни на м'ясо.

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