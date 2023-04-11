Найпомітніше подорожчання торкнулося бюджетніших лопатки та тазостегнової частини.

В Україні середня ціна кілограму охолодженої свинини у березні склала 180,3 грн/кг, що на 2,1%, чи 3,7 грн/кг, вище за лютневий показник.

"Найпомітніше подорожчання торкнулося бюджетніших лопатки та тазостегнової частини, середня ціна яких у березні зросла на 7,5 грн/кг та 5,7 грн/кг проти лютневої позначки (+4,5% та 3,7%, відповідно). На 3,5% подорожчала корейка, ціна якої додала 6,8 грн/кг у середньому та повернулася до жовтневого рівня. Решта частин обмежилися приростом в межах 0,5-2%", – повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України".

За підрахунками експертів, середня роздрібна ціна свинячої лопатки в березні склала 173,9 грн/кг, шиї – 198,1 грн/кг, корейки – 202,8 грн/кг. Разом з тим, середня вартість вирізки становила 207,7 грн/кг, грудинки – 169,2 грн/кг, тазостегнової частини – 159,4 грн/кг.

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Ціни на м'ясо в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні середня ціна охолодженої свинини у лютому була на 1,4%, чи 2,5 грн/кг, нижчою, аніж у січні.

Загалом поставки в Україну охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонни чи 949 тис. дол. у грошовому еквіваленті, що майже на третину менше, ніж місяць тому.

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