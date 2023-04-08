Цей обсяг імпорту також є найнижчим показником за підсумками місяця з 2018 року.

Поставки в Україну охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тис. дол. у грошовому еквіваленті, що майже на третину менше, ніж місяць тому.

Про це повідомили аналітики асоціації "Свинарі України" з посиланням на дані митної статистики.

Зазначається, що цей показник також втричі менший за надходження свинини у березні 2022 року та є найнижчим показником за підсумками місяця з 2018 року.

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Як і місяць тому, пояснюють експерти, низька імпортна активність пов’язана з позитивною ціновою динамікою на ринку свинини країн ЄС, яка триває з початку січня.

"Упродовж березня середня ціна кілограму свинини забійною масою у країнах ЄС за березень складала близько 2,35 євро чи 2,54 дол. При цьому середня ціна імпортованого у березні кілограма свинини опустилася до 1,88 дол./кг, що на 5,7% нижче ніж у лютому, і при цьому темпи імпорту за місяць були мінімальними. Тож навіть відсутність імпортних мит не зробило європейську свинину конкурентоспроможнішою за ціною порівняно з вітчизняною. Тож поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м’яса свиней залишатимуться малоактивними", - зазначили в асоціації.

Експерти додали, що за перший квартал 2023 року імпорт свинини становив 3,16 тис. тонн, що в понад чотири рази поступається підсумку першої чверті минулого року, навіть з урахуванням повномасштабного вторгнення.

Торгівля агропродукцією - деталі

У 2022 році в Україну було ввезено агропродукції на 6,3 млрд дол., що на 23% менше, ніж у 2021 році, коли імпорт агропродовольчої продукції становив близько 8,2 млрд дол.

За результатами 2022 року оборот зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії становив 8,6 млрд дол., що на 43% менше максимального показника 2021 року в 15,2 млрд дол.

Попри війну, завдяки своїй продовольчій ініціативі Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці до таких нужденних країн, як Ефіопія, Кенія та Ємен.