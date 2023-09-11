Упродовж серпня ціни на охолоджені свинячі напівфабрикати коливались в межах 205,6-206,5 грн/кг.

В серпні в українських супермаркетах зросла середня вартість свинячих лопатки, корейки, вирізки та стегна. Натомість впали ціни на шию та грудинку.

Як свідчать дані щомісячного моніторингу від Асоціації "Свинарі України", упродовж серпня ціни на охолоджені свинячі напівфабрикати коливались в межах 205,6-206,5 грн/кг.

Зокрема, середня вартість свинячого стегна проти липня зросла на 1,5% і склала 182,5 грн/кг. Ріст цін на лопатку, корейку та вирізку був близько 1%, ці частини коштують 194,8, 228,8, 242,3 грн/кг відповідно.

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Водночас свинячі грудинка та шия подешевшали на 1,6% і 0,8%, їхня вартість склала 178,4 та 254,6 грн/кг відповідно.

Натомість, як зазначили аналітики, зміна роздрібних цін на інші види м’яса, як і місяцем раніше, була відчутнішою: курятина додала 1,7%, а яловичина подорожчала майже на 1%.

Липневі ціни на м’ясо

За підсумками липня в українських магазинах середня ціна свинини проти червневого показника зросла на 0,4%, курятина та індичка здорожчали на 1%, яловичина - на 2,8%.

Зокрема, середня ціна кілограма свинини на початку липня склала 207 грн/кг, а в третій декаді цей показник спустився нижче позначки у 205 грн/кг.

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