Також подорожчали й інші види м’яса.

За червень ціни на свинину в українських мережах роздрібної торгівлі зросли у середньому на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Як свідчать підсумки моніторингу цін супермаркетів від аналітиків Асоціації "Свинарі України", на початку місяця кілограм охолодженої свинини коштував 202,7 грн/кг, у кінці червня його ціна зросла до 206,07 грн/кг. А середній показник за червень склав 204,6 грн/кг, що на 1% вище за його травневий рівень.

Експерти зазначають, що найпомітніше подорожчала тазостегнова частина, ціна якої у кінці місяця становила 192,15 грн/кг, що на 4,6% (8,4 грн/кг) вище, ніж на його початку. Крім цього, на 5,3 грн/кг (2,1%) зросла ціна ошийка, склавши 255,9 грн/кг у кінці місяця.

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При цьому, і ціни, і темпи приросту інших преміальних частин (вирізка, корейка, стейк) помітно нижчі.

Аналітики додали, що ціни зросли і на інші види м’яса. "Упродовж червня середня ціна яловичини зросла на 3,6%, курячі грудинка та окорок додали 1,2% та 2,2%, відповідно, ціна індичатини зросла на 1,5% у середньому", - йдеться в повідомленні.

Ціни на продукти в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у травні експерти попереджали, що шашлик українцям обійдеться в середньому на 45% дорожче, ніж торік. Тоді зазначалося, що ціни зросли майже на всі види м’яса. Найбільше підскочила вартість свинини, найменше змінилися ціни на яловичину.

Загалом, з початку року і до червня суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

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