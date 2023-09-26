Київ вдячний всім сусідам, які відкриті до компромісу.

Український уряд ухвалив постанову про запровадження нового механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту.

Як повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна представила свій план вирішення зернової кризи, який підтримала Єврокомісія.

"Сьогодні підписуємо постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн. Вже готуємо до підписання такі документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження. Дякую за це, Україна надзвичайно цінує відповідальне партнерство", – сказав Шмигаль.

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За його словами, 28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту, де фіналізують ці пропозиції, щоб план почав діяти якнайшвидше.

Він також зазначив, що чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження і пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава – проти. Шмигаль додав, що цьому немає ні логічного, ні економічного пояснення.

При цьому він не уточнив, яка саме країна не підтримала запропонований механізм контролю експорту українського зерна.

"Вдячні всім сусідам, які відкриті до компромісу. У свою чергу, завжди готові йти на конструктивний діалог. Саме на діалог, а не на політичні ігри, де ставка надто висока – наша єдність і наша солідарність", – сказав прем’єр-міністр.

Зерновий конфлікт – останні новини

Цієї весни низка європейських країн в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна.

У вересні Європейська комісія скасувала обмеження на ввезення українського зерна у ці країни. Однак Словаччина, Польща та Угорщина все одно ввели національну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

18 вересня стало відомо, що Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

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