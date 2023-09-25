За словами експерта, динаміка польських цін загалом відповідає динаміці світових цін.

Український агроекспорт не "ламав" ринок Польщі, оскільки польські фермери за пшеницю мають вдвічі більшу виручку, ніж українські.

Такі висновки у Telegram опублікував доцент Київської школи економіки (KSE) Олег Нів'євський, порівнявши ціни на українську та польську пшеницю, зазначивши при цьому, що динаміка польських цін загалом відповідає динаміці світових цін.

"Польські фермери наразі майже в два рази мають більшу виручку. Чому - причини всім відомі. Ми у війні, логістика дуже дорога, ризики, обмежені експортні можливості й т.ін... Тобто не видно, щоб наш експорт їм "ламав" ринок", - підкреслив Нів‘євський.

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Українсько-польський зерновий конфлікт

15 вересня Польща заявила, що продовжить заборону на експорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування цих обмежень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на це та назвав заклики польської сторони щодо продовження заборони на експорт української агропродукції "політичним популізмом".

В результаті Україна подала позов, зокрема, проти Польщі до Світової організації торгівлі і пригрозила, що у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів їхнього виробництва. На що польська сторона відповіла, що може заборонити ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів.

Врешті міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що не вірить, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок може суттєво вплинути на відносини між Польщею й Україною.

Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що якщо Києву не потрібна дружба з Варшавою, то силою тут нічого не досягнеш.

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