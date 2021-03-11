Революційний продукт фіни називали "солеїном".

Фінські вчені запропонували революційну технологію зі створення їжі буквально з повітря.

Читайте такожВ Україні винайшли штучне сало для вегетаріанців (фото)Про це повідомляє ТСН.uа.

"Винахідники свій продукт називають "солеїн" і переконані, що він може стати повноцінною альтернативою м'ясу і молоку. Для його виробництва потрібно вуглекислий газ, мікроби, вода, вітаміни та мініатюрний біореактор. Отриманий продукт схожий на борошно жовтого кольору. Його можна використовувати як основу для багатьох страв. Наприклад, шніцеля", - йдеться в повідомленні.

Винахідники технології кажуть: головна перевага в тому, що цю їжу досить просто виростити в лабораторії.

"Фінський уряд виділив на розвиток стартапу понад п'ять мільйонів доларів. Вивести свій продукт на ринок розробники сподіваються вже за два роки", - підкреслює видання.

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Автор: УНІАН