Світові ціни на продукти та сировину побили рекорд за останні три роки.

Люди, що живуть у бідних країнах, ризикують зіткнутися з дефіцитом продуктів через кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Читайте такожУкраїна увійшла до Комітету продовольчої безпеки ООНПро це пише The Guardian з посиланням на ООН.

"Майже в усьому світі їжа стала дорожчою, а в деяких країнах - і зовсім недоступною для людей. Цього року ситуація виглядає складнішою, ніж минулого", - зазначила спецпосланець ООН з питань Саміту з продовольчих систем 2021 року Агнес Калібата.

Вона додала, що у багатьох закінчилися продукти та заощадження.

За прогнозами Калібата, боротьба з COVID-19 і його економічними наслідками може зайняти мінімум п'ять років. Вона також заявила, що необхідно утримувати ціни на низькому рівні та підтримувати доступність продуктів для людей.

Світові ціни на продукти та сировину у 2020 році побили рекорд за останні три роки. Показник зріс в грудні минулого року до 107,5 пункту, або на 2,2 відсотка в порівнянні з листопадом, коли був зафіксований найвищий рівень індексу майже за шість років.

Експерти не пов'язують зростання продовольчих цін виключно з пандемією, яка в основному призвела до деяких перебоїв і затримок у поставках. За словами фахівців, цінова динаміка залежить від співвідношення попиту і пропозиції.

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Автор: УНІАН