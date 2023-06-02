Туреччина підняла мито на імпорт соняшнику та олії.

Туреччина підняла імпортні мита на ввезення насіння соняшнику та соняшникової олії з нульового рівня до 27% і 36% відповідно.

Як повідомляє AgriCensus, мита підняті з 1 червня. Цей крок спрямований на захист місцевих сільгоспвиробників від напливу дешевої імпортної сировини напередодні збору нового врожаю.

За прогнозами аналітиків Міністерства сільського господарства США (USDA), валовий збір турецького соняшнику в поточному сезоні зросте до 1,9 млн тонн (+8,6% за рік), що є одним з найвищих значень для країни за останні 10 років. У 2023/24 МР попередні оцінки знаходяться на рівні 1,75 млн тонн.

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"Туреччина і раніше практикувала підвищення мит, щоб скоротити імпорт, але через високий рівень інфляції в останні роки уряд був змушений знизити мита і навіть обнулити їх", - зазначив керівник компанії SOLVENTUM AS Онат Анги.

Перед встановленням нульового мита соняшникова олія завозилася за імпортним тарифом в 10% (при референтній ціні в 2500 $/т), а олійні в 5%.

Виробництво рослинної олії в Україні

Україна є найбільшим виробником соняшникової олії у світі. До повномасштабного російського вторгнення Україна виробляла 4 400 324 тонни олії на рік.

Російська Федерація посідає друге місце за обсягом виробництва з показником 4 063 080 т.

У 2021 році Україна вийшла на рекордний урожай зернових та олійних культур за всі роки спостережень.

У липні 2022 року стало відомо про те, що Росія краде українське насіння соняшнику. Повідомлялося, що з України насіння соняшнику вивозять на заводи у Воронезькій та Ростовській областях, а також в Краснодарському краї.

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