Аналітики оцінюють сумарний урожай зернових та олійних культур в Україні у 2021 р. на рівні 104 млн т.

У 2021 році Україна вийшла на рекордний урожай зернових та олійних культур за всі роки спостережень.

Про це повідомляє "АПК-Інформ" з посиланням на директора з маркетингу Ірину Озіп.

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Урожай олійних культур в Україні у 2021 р. очікується другим за величиною та оцінюється у 23,2 млн т (+19% до 2020 р.).

Аналітики очікують рекордний урожай соняшнику — 16,8 млн т - за рахунок приросту площ і збільшення врожайності.

"Попри очікуваний рекордний урожай, ціни на українську агропродукцію залишаються досить високими. Основними факторами впливу на цінову динаміку є високий рівень цін в основних країнах-експортерах на тлі ризиків зниження виробництва, а також стримування продажів українськими фермерами. Ми очікуємо, що високий рівень цін збережеться протягом усього сезону", - зазначила експерт.

Сумарний урожай зернових і олійних культур в Україні у 2021 р. очікується на рівні 104 млн т.

"Сприятливі погодні умови в період вегетації ранніх зернових культур сформували досить високі показники врожайності пшениці, ячменю та інших ранніх культур. Також закладено високий потенціал врожайності пізніх культур", - зазначила експерт.

Загальне виробництво зернових культур прогнозується на рівні 80,6 млн т, що на 24% більше, ніж у попередньому сезоні. Основу виробництва в даному сегменті складають Кукурудза (37,8 млн т) і пшениця (31,2 млн т).

Українське масло за кордоном:

У Чехії олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.

27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно призведе до чого подорожчання олії.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко