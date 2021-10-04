У 2021 році Україна вийшла на рекордний урожай зернових та олійних культур за всі роки спостережень.
Про це повідомляє "АПК-Інформ" з посиланням на директора з маркетингу Ірину Озіп.
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Урожай олійних культур в Україні у 2021 р. очікується другим за величиною та оцінюється у 23,2 млн т (+19% до 2020 р.).
Аналітики очікують рекордний урожай соняшнику — 16,8 млн т - за рахунок приросту площ і збільшення врожайності.
"Попри очікуваний рекордний урожай, ціни на українську агропродукцію залишаються досить високими. Основними факторами впливу на цінову динаміку є високий рівень цін в основних країнах-експортерах на тлі ризиків зниження виробництва, а також стримування продажів українськими фермерами. Ми очікуємо, що високий рівень цін збережеться протягом усього сезону", - зазначила експерт.
Сумарний урожай зернових і олійних культур в Україні у 2021 р. очікується на рівні 104 млн т.
"Сприятливі погодні умови в період вегетації ранніх зернових культур сформували досить високі показники врожайності пшениці, ячменю та інших ранніх культур. Також закладено високий потенціал врожайності пізніх культур", - зазначила експерт.
Загальне виробництво зернових культур прогнозується на рівні 80,6 млн т, що на 24% більше, ніж у попередньому сезоні. Основу виробництва в даному сегменті складають Кукурудза (37,8 млн т) і пшениця (31,2 млн т).
Українське масло за кордоном:
У Чехії олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.
Ціни на соняшникову олію в Україні:
- Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.
- 20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.
- 30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.
- Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.
- 27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно призведе до чого подорожчання олії.
- 28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.
- Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.