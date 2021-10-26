В Україні в 2021 році встановлено два рекорди по врожаю зернових.

У період з липня по вересень поточного року експорт пшениці з України до Туреччини склав 834,7 тис.т, що в 3,2 раза перевершує аналогічний показник сезоном раніше (261,1 тис. тонн).

Даний показник на 5% вищий за результат за підсумками всього 2020/21 МР (794,0 тис. тонн). Про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

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Туреччина посіла третю позицію в рейтингу країн-імпортерів української зернової продукції.

Згідно з оцінками експертів USDA, імпорт пшениці до Туреччини в поточному сезоні може скласти близько 10 млн тонн, що на 24% перевищить показник попереднього МР.

Урожай зернових:

В Україні у 2021 році встановлено два рекорди по врожаю зернових – аграрії зібрали найбільші в історії обсяги врожаю пшениці (32,9 млн тонн) і ячменю (10,1 млн тонн).

Міністерство економіки прогнозує загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 20 вересня 2021 року експорт зернових культур з України з початку 2021/22 МР склав 11,55 млн т, що на 1,1 млн т або 10% вище показника минулого року (10,5 млн т).

Україна планує відвантажити на експорт 25,3 млн тонн пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022), що більш ніж наполовину більше, ніж у минулому сезоні.

Автор: Олена Коваленко