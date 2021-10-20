Зерновики та уряд погодили граничні обсяги експорту пшениці на рівні 25,3 млн тонн.

Україна планує відвантажити на експорт 25,3 млн тонн пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022), що більш ніж наполовину більше, ніж у минулому сезоні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства агрополітики та продовольства, уряд з учасниками зернового ринку погодили граничні обсяги експорту цієї зернової культури.

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"Визначено граничні обсяги експорту пшениці на рівні 25,3 млн тонн", – йдеться в повідомленні.

У 2020/2021 маркетинговому році зерновики та уряд погодили максимальний обсяг експорту пшениці на рівні 17,5 млн тонн, проте Україна експортувала лише 16,5 млн тонн.

Урожай зернових:

В Україні у 2021 році встановлено два рекорди по врожаю зернових – аграрії зібрали найбільші в історії обсяги врожаю пшениці (32,9 млн тонн) і ячменю (10,1 млн тонн).

Міністерство економіки прогнозує загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 20 вересня 2021 р експорту зернових культур з України з початку 2021/22 МР склав 11,55 млн т, що на 1,1 млн т або 10% вище показника минулого року (10,5 млн т).

Автор: Ганна Нагорна