Експорт жита значно перевищує торішній показник.

Станом на 20 вересня 2021 р експорту зернових культур з України з початку 2021/22 МР склав 11,55 млн т, що на 1,1 млн т або 10% вище показника минулого року (10,5 млн т).

Про це повідомляє Agroportal.ua.

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З початку сезону пшениці експортовано майже 6,9 млн т, що на 4% менше, ніж у минулому сезоні.

Експорт ячменю на зовнішні ринки склав 3,23 млн т (+22%).

Експорт жита склав 22,6 тис.т, що значно перевищує торішній показник (1,7 тис. т).

Кукурудзи експортовано 1,39 млн т, що більш ніж удвічі більше минулорічних показників.

Експорт українського борошна з початку сезону склав 31,7 тис.т, що на 31% поступається показнику на аналогічну дату минулого сезону.

Урожай 2021 року:

В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні в 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Автор: Олена Коваленко