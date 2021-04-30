За цією програмою аграрії отримають мінеральні добрива, насіння, засоби захисту рослин та грошові кошти для проведення посівної.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) ввела нову програму закупівель зерна майбутнього врожаю в аграріїв з фінансуванням посівної.

Про це повідомила прес-служба корпорація.

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На відміну від стандартної програми закупівлі зерна, яка передбачає купівлю в аграріїв зерна майбутнього врожаю з оплатою наперед, програма "Посівна" покликана забезпечити фермерів усім необхідним для проведення посівної.

"Програма "Посівна" передбачає надання сільгосптоваровиробникам необхідних їм товарно-матеріальних цінностей: мінеральних добрив, насіння, засобів захисту рослин і грошових коштів для проведення посівної кампанії», – йдеться в повідомленні.

Ця програма також передбачає укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, за яким ДПЗКУ авансує агровиробника грошовими коштами і який передбачає передачу в заставу майбутнього врожаю за товарною аграрною розпискою та укладення договору страхування. Додатково укладається договір поставки товарно-матеріальних цінностей аграрію.

Що цьому передувало

Минулого року Державна продовольчо-зернова корпорація України закупила у фермерів понад 100 тис.тонн зерна на 328,3 млн грн в рамках форвардної програми закупівлі зерна врожаю 2020 року.

ДПЗКУ

Державна продовольчо-зернова корпорація – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій у 20 регіонах країни, їх загальна робоча ємність становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур.

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Автор: Ганна Нагорна