Найбільше зростання цін зафіксовано на м'ясні продукти.

Середня вартість великоднього кошика в Україні в умовах воєнного стану у 2022 році становитиме 972 грн, що на 191 грн (24,6%) дорожче, ніж минулого року.

Як повідомляється на сайті Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", цього року вартість 1 кг паски домашньої випічки, основної складової великоднього кошика, зросте на 11,7% порівняно з 2021 роком - до 134 грн.

"Більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – за рахунок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання більш дешевої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою", - заявив директор відомства Юрій Лупенко.

За даними експертів, середня ціна яєць в країні залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за 10 шт.), тоді як ціни на інші продукти зросли на 11,7-58%.

Найбільше зростання цін зафіксовано на м'ясні продукти: домашня ковбаса – 260 грн/кг (+23%), буженина – 270 грн/кг (+24%), сало – 158 грн/кг (+58%).

Серед молочних продуктів: вершкове масло подорожчало на 22,8% порівняно з квітнем 2021 року – до 280 грн/кг (52,85-59,55 грн за пачку 200 г), твердий сир – на 25%, до 300 грн/кг, м'який сир – на 55%, 180 грн/кг.

Ціна хрону становитиме 14 грн за 250 г, що можна порівняти з показниками минулого року.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1 210 грн. Це на 247 грн або на 25,6% більше вартості кошику такого самого складу у 2021 році.

Так, порівняно з 2021 роком ціна на овочі зросла в 1,9-2,1 разу: помідори тепличні (0,5 кг) – до 48 грн (84-115 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) - до 60 грн (80-148 грн за 1 кг). Середня ціна на яблука залишилася на рівні минулого року – 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг).

Пляшка церковного вина "Кагор" у середньому у країні коштує 120 грн. (80-135 грн за пляшку).

Розрахунок вартості великоднього кошика ІАЕ зробив на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та в супермаркетах у середньому у регіонах на 1 квітня 2021 року.

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