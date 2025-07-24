На які автомобілі українці найчастіше встановлюють ГБО: названо ТОП-10 популярних моделей

Автовласники встановлюють газобалонне обладнання, щоб зменшити витрати на пальне.

За перші шість місяців 2025 року ГБО офіційно встановили на майже 5,9 тисячі транспортних засобів. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

Для порівняння, у першій половині минулого року це число становило 11,1 тисячі, тоді як за перші шість місяців 2023 року воно дорівнювало 17,7 тисячі.

Найчастіше переобладнували легкові автомобілі – загалом за перше півріччя зареєстрували 5806 переобладнаних легковиків. У червні кількість таких інсталяцій становила 1052.

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Якщо казати про марки, то лідером у першому півріччі стала Toyota. За цей проміжок часу 617 таких автомобілей оснастили ГБО.

"‎Це чіткий сигнал: газ починають сприймати не лише як "‎рятівний круг"‎, а як розумну інвестицію навіть для автомобілів вищого класу"‎, - вважають спеціалісти.

Якщо ж казати про моделі, то найчастіше ГБО встановлювалось на Skoda Octavia (209 одиниць), Toyota Camry (180) та Nissan Rogue (164). Фахівці звертають увагу на те, що всі ці авто можуть похвалитися перевіреною репутацією.

Встановлення газобалонного обладнання

Автовласники встановлюють газобалонне обладнання для того, щоб зменшити витрати на пальне. Проте, останнім часом досягти цього все складніше.

Нагадаємо, 2025 рік стартував з цінниками на АЗС у віконці "‎газ"‎ з відмітки близько 35 грн/л, але потім ціни стрімко пішли вгору, оскільки почали діяти нові ставки акцизного збору.

Далі водії купували пропан-бутанову суміш у середньому за 37 грн/л, хоча після зимового піку роздрібна ціна LPG поступово зменшилася.

Ці метаморфози разом із коливаннями валютного курсу призвели до того, що зазнала змін сама структура попиту. Тобто, якщо раніше ГБО активно встановлювали на бюджетні авто, то зараз автовласники переобладнують більш дорогі машини.

"Отже, "поставити на газ" сьогодні – це не лише про економію, а й про прагматичний підхід до володіння транспортним засобом", – додають в Інституті досліджень авторинку.

Що відбувається на автомобільному ринку України

Раніше УНІАН повідомив, що за перше півріччя 2025 року автопарк України поповнився більш ніж на 31,5 тисячі автівок з дизельними двигунами.

Найпопулярнішими новими дизельними легковиками виявилися Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg. Якщо казати про імпортовані вживані дизельні авто, то тут лідерами ринку стали Renault Mégane, Škoda Octavia та Nissan Qashqai.

Також стало відомо, що українці все частіше беруть автомобіль у кредит. У сегменті 10-18 тисяч доларів найбільш популярними брендами виявилися Renault, BYD, Citroën, Chery, Geely, Fiat, JAC та Great Wall.

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