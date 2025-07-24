За перше півріччя 2025-го автопарк нашої країни поповнили 31,6 тисячі автомобілів з дизельними двигунами (на 13% менше, ніж торік). Такі дані наводить профільний портал "УкрАвтопром".
З цієї кількості 6,4 тисячі одиниць виявилися новими, тоді як 25,2 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону.
На ринку нових легкових авто дизельні машини охопили 19% продажів. Якщо казати про ввезені вживані легковики, то в цьому випадку частка дизельних машин становила 22%. Зазначимо, що у минулому році ці показники становили 24% і 25%, відповідно.
Найпопулярніші нові дизельні легковики:
- Renault Duster – 1634 одиниці;
- Toyota Land Cruiser Prado – 791;
- Volkswagen Touareg – 617;
- Volkswagen Tiguan – 466;
- Škoda Kodiaq – 355.
Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:
- Renault Mégane – 2188 одиниць;
- Škoda Octavia – 1707;
- Nissan Qashqai – 1660;
- Volkswagen Passat – 1396;
- Volkswagen Golf – 874.
Автомобільний ринок – останні новини
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