На ринку нових легкових авто дизельні автомобілі охопили майже 20% продажів.

За перше півріччя 2025-го автопарк нашої країни поповнили 31,6 тисячі автомобілів з дизельними двигунами (на 13% менше, ніж торік). Такі дані наводить профільний портал "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 6,4 тисячі одиниць виявилися новими, тоді як 25,2 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону.

На ринку нових легкових авто дизельні машини охопили 19% продажів. Якщо казати про ввезені вживані легковики, то в цьому випадку частка дизельних машин становила 22%. Зазначимо, що у минулому році ці показники становили 24% і 25%, відповідно.

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Найпопулярніші нові дизельні легковики:

Renault Duster – 1634 одиниці;

Toyota Land Cruiser Prado – 791;

Volkswagen Touareg – 617;

Volkswagen Tiguan – 466;

Škoda Kodiaq – 355.

Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:

Renault Mégane – 2188 одиниць;

Škoda Octavia – 1707;

Nissan Qashqai – 1660;

Volkswagen Passat – 1396;

Volkswagen Golf – 874.

Автомобільний ринок – останні новини

Раніше фахівці назвали десять найкращих електрокросоверів 2025 року. Очолив рейтинг автомобіль Kia EV3. За словами спеціалістів, він може похвалитися не тільки практичністю, але й відмінними характеристиками. Також Kia EV3 похвалили за невисоку ціну у порівнянні з моделями-конкурентами.

Окрім того, нещодавно було представлено рейтинг дуже надійних машин з пробігом. До нього потрапили одразу чотири автомобілі Toyota, серед них – седан Toyota Camry.

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