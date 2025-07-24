На ринку нових легкових авто дизельні машини охопили 19% продажів / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

За перше півріччя 2025-го автопарк нашої країни поповнили 31,6 тисячі автомобілів з дизельними двигунами (на 13% менше, ніж торік). Такі дані наводить профільний портал "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 6,4 тисячі одиниць виявилися новими, тоді як 25,2 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону. 

На ринку нових легкових авто дизельні машини охопили 19% продажів. Якщо казати про ввезені вживані легковики, то в цьому випадку частка дизельних машин становила 22%. Зазначимо, що у минулому році ці показники становили 24% і 25%, відповідно. 

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Найпопулярніші нові дизельні легковики: 

  • Renault Duster – 1634 одиниці;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 791;
  • Volkswagen Touareg – 617;
  • Volkswagen Tiguan – 466;
  • Škoda Kodiaq – 355.

Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:

  • Renault Mégane – 2188 одиниць;
  • Škoda Octavia – 1707;
  • Nissan Qashqai – 1660;
  • Volkswagen Passat – 1396;
  • Volkswagen Golf – 874.

Автомобільний ринок – останні новини 

Раніше фахівці назвали десять найкращих електрокросоверів 2025 року. Очолив рейтинг автомобіль Kia EV3. За словами спеціалістів, він може похвалитися не тільки практичністю, але й відмінними характеристиками. Також Kia EV3 похвалили за невисоку ціну у порівнянні з моделями-конкурентами.

Окрім того, нещодавно було представлено рейтинг дуже надійних машин з пробігом. До нього потрапили одразу чотири автомобілі Toyota, серед них – седан Toyota Camry. 

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