Чистий збиток головної компанії за підсумками першого півріччя склав 255 млрд руб.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим через різке падіння виручки від експорту та скорочення обсягів транспортування газу по газотранспортній системі.

Як повідомляє російський "Комерсант", чистий збиток головної компанії за підсумками першого півріччя склав 255 млрд руб. За МСФЗ група "Газпром" отримала 296 млрд руб. прибутку, проте фактично цей показник був забезпечений виключно нафтовим бізнесом — "Газпром нафта", яка заробила в першому півріччі 304 млрд руб. прибутку.

Виручка ПАТ "Газпром" впала на 65%, до 2,74 трлн руб., в тому числі виручка безпосередньо від продажу газу впала в 2,1 рази, до 1,7 трлн руб.

Відео дня

Як йдеться в матеріалі, різке падіння виручки від експортних продажів газу на тлі зростання витрат і капітальних вкладень призвели до того, що газовий бізнес "Газпрому" — кореневий елемент діяльності групи — в першому півріччі виявився збитковим.

Автори матеріалу припускають, що ситуація в "Газпромі" буде скоріш за все погіршуватися.

Ситуація з газом

З березня 2023 року і на кінець другого кварталу Україна збільшила запаси природного газу на 1,5 млрд. кубометрів: до 10,5 млрд. кубометрів.

У зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають дедалі більше потужностей напередодні наступної зими.

12 червня 2023 року повідомлялося, що в Європі можуть знадобитися українські газові сховища. Повідомлялося про те, що влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні.

На 18 серпня 2023 року Європа достроково закінчила підготовку до опалювального сезону 2023-2023, заповнивши свої підземні сховища газом на 90%.

Вас також можуть зацікавити новини: