"Русхімальянс" домагається звернення стягнення на 100% дочірньої компанії Deutsche Bank в Росії.

Компанія "РусХімАльянс", 50% якої належать "Газпрому", подала позови на загальну суму 31 млрд рублів ($339 млн) до Deutsche Bank та Commerzbank.

Як повідомляє Reuters, "РусХімАльянс" вимагає понад 22 млрд рублів від Deutsche Bank і понад 8 млрд рублів від Commerzbank. "РусХімАльянс" домагається звернення стягнення на 100% дочірньої компанії Deutsche Bank в Росії, ТОВ "Дойче Банк", а також на "технологічний центр Deutsche Bank".

Суд зажадав від "РусХімАльянс" представити додаткові документи до 4 серпня 2023 року.

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Як йдеться в матеріалі, рештою 50% "РусХімАльянсу" володіє компанія "РусГазВидобування", створена наближеним до президента країни-агресора Володимира Путіна російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Війна в Україні та Deutsche Bank

Deutsche Bank працює в Росії з 1998 року і входить в топ-60 за розміром активів в країні, випливає з даних ЦБ РФ.

У середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.

Станом на 18 травня 2022 року Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро ряду російських банків.

12 квітня 2023 року німецький Deutsche Bank заявив про те, що закриває свої центри розробки програмного забезпечення у Москві та Санкт-Петербурзі.

Станом на кінець квітня 2023 року Deutsche Bank в п'ять разів збільшив прибуток в Росії.

26 червня 2023 року найбільший банк Німеччини Deutsche Bank повідомив клієнтам, що більше не може гарантувати повний доступ до належних їм російських акцій. Deutsche Bank виявив нестачу акцій, які забезпечують депозитарні розписки. Росія фактично обікрала клієнтів найбільшого банку Німеччини.

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