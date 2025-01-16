Відключення світла 17 січня: чи діятимуть графіки в п'ятницю

Українцям порадили в пікові години не вмикати зайві побутові прилади.

Компанія "Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомила, чи будуть вимикати світло в п'ятницю, 17 січня 2025 року. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, тому вводити графіки відключень поки що не планують.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.

При цьому українцям порадили в пікові години не вмикати зайвого, щоб підтримати систему та отримати більш приємні рахунки за комунальні послуги.

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Ситуація в енергосистемі України - що відомо

15 січня через масовану атаку РФ у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях запроваджували аварійні вимкнення електроенергії, які скасували за кілька годин.

При цьому директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що до кінця зими графіки відключення світла все ще можуть повернутися. За його словами, такий сценарій можливий у лютому, якщо температура падатиме нижче -5°C.

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